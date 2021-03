Polônia registra número recorde de infecções de covid-19

A Polônia registrou 29.978 infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde desde o início da pandemia, e o governo planeja intensificar as medidas para combatê-la.



O Ministério da Saúde também informou 575 mortes por covid-19 em um país de 38 milhões de habitantes.



"O período mais difícil nos espera", disse o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki à imprensa, acrescentando que novas restrições serão anunciadas, nesta quinta-feira (25), para a Semana Santa.



O recorde anterior de infecções diárias foi de 27.875, registrado em 7 de novembro.



Especialistas dizem que o número real de casos pode ser muito maior, já que, na Polônia, apenas as pessoas que já apresentam os sintomas da doença são testadas.



Morawiecki disse ainda que a taxa de ocupação de leitos e de respiradores em hospitais por pessoas doentes com covid-19 é de 75% e que reservistas do Exército e bombeiros estão sendo convocados para ajudar os profissionais de saúde.



O ministro da Saúde, Adam Niedzielski, reconheceu, nesta quarta-feira, que a situação é especialmente grave em Mazovia, região do centro da Polônia onde se encontra a capital do país, Varsóvia, e na região industrial da Silésia, no sul do país.



"Quanto mais gente seguir as normas sanitárias e for vacinada, mais cedo acabará a terceira onda", insistiu.



No início deste mês, a Polônia voltou a impor uma série de restrições para combater a onda de casos de covid-19, incluindo o fechamento de todas as escolas, shoppings, teatros e locais de lazer.