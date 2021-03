Angela Merkel admitiu nesta quarta-feira que cometeu um "erro" ao tentar reforçar as normas de saúde contra a covid-19 na Alemanha para o feriado prolongado da Semana Santa e confirmou o abandono do plano que recebeu muitas críticas.



"Um erro deve ser chamado de erro e, sobretudo, deve ser corrigido e, se possível, a tempo. Sei que esta proposta provocou uma incerteza adicional, lamento profundamente e por isto peço o perdão de todos os cidadãos", disse a chanceler em um discurso após uma reunião de emergência com os líderes dos estados regionais.