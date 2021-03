A Disney anunciou na terça-feira o adiamento da estreia do aguardado "Viúva Negra" e de outros filmes, acabando com as expectativas de um rápido retorno às salas de cinema nos Estados Unidos que acabam reabrir após um ano de pandemia.



"Viúva Negra", protagonizado por Scarlett Johansson, era considerada a principal estreia do estúdio para a primavera (hemisfério norte).



Mas a estreia da produção sobre a heroína da Marvel foi adiada para 9 de julho, dois meses após a data anterior, e também será disponibilizada na plataforma Disney+, com um custo adicional.



"Luca", filme de animação da Pixar, será lançado diretamente no Disney+ sem passar pelas salas de cinema, enquanto "Cruella" estreará simultaneamente nos cinemas e em streaming em 28 de maio.



"Viúva Negra" deveria ter estreado originalmente em maio de 2020, mas o coronavírus alterou totalmente o calendário dos estúdios. O atraso provocou o adiamento automático de outro filme a Marvel, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", agora anunciado para setembro.