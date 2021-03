Sassou Nguesso reeleito presidente do Congo com 88,57% dos votos, segundo resultados provisórios

O presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, foi reeleito com 88,57% dos votos no primeiro turno das eleições, segundo os resultados provisórios publicados na terça-feira.



Sassou Nguesso, 77 anos, 36 deles no poder, supera por ampla margem o seu principal rival, Guy-Brice Parfait Kolelas (7,84%), que faleceu na segunda-feira vítima da covid-19, segundo os resultados provisórios da Comissão Eleitoral, anunciados pelo governo.



A taxa de participação nas eleições de domingo foi de 67,55%.



"Na votação, a maioria do povo respondeu e disse que tínhamos a capacidade de emergir, de recuperar nossa economia e de avançar para o desenvolvimento", declarou o presidente.



O opositor Mathias Dzon (1,90% dos votos) anunciou na segunda-feira que tem a intenção de apresentar um recurso de apelação para solicitar a anulação do primeiro turno, que chamou de "desastroso".



Em termos absolutos, o presidente recebeu 1.552.948 votos. Outros quatro candidatos registraram menos de 1% dos votos.



"A que se deve tal resultado stalinista?", questionou na terça-feira um funcionário governamental que pediu anonimato.



Em 2016, Sassou Nguesso foi reeleito no primeiro turno com 60% dos votos.



As eleições foram marcadas pela morte na segunda-feira de Guy-Brice Parfait Kolelas, 61 anos. Ele testou positivo para covid-19 e foi levado para a França, mas faleceu ao chegar ao país europeu.



Sassou Nguesso chegou ao poder em 1979. Ele foi derrotado Pascal Lissouba nas primeiras eleições pluralistas de 1992.



Mas este raro exemplo de alternância pacífica na África central terminou em 1997 com o retorno ao poder de Sassou Nguesso, depois de uma guerra civil contra as forças de Lissouba.



Em 2015, Sassou Nguesso mudou a Constituição que limitava a dois o número de mandatos presidenciais. Em 2016, o país registrou uma grande violência pós-eleitoral.