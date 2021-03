Citi Bank proíbe videochamadas às sextas-feiras e incentiva férias

Para aliviar o cansaço relacionado à pandemia e ao teletrabalho, a nova chefe do banco americano Citigroup proibiu as videoconferências às sextas-feiras, quer limitar as ligações após o expediente e incentiva os funcionários a tirarem férias.



Jane Fraser, que assumiu o banco no início de março, também planeja considerar o dia 28 de maio feriado para todos os funcionários do grupo.



Essas medidas têm como objetivo atender à necessidade imediata de mudar as práticas profissionais enquanto a situação de saúde se estabiliza, disse Fraser nesta terça-feira (23) em uma mensagem interna.



"Sei por seus comentários e por minha própria experiência que as fronteiras entre a vida pessoal e profissional se confundiram e que a jornada de trabalho não foi interrompida desde o início da pandemia, o que é prejudicial ao nosso bem-estar", escreve ele. "Isso é simplesmente insustentável".



Portanto, qualquer reunião interna que ocorra às sextas-feiras deverá ser feita apenas por áudio, decidiu, lembrando que as ligações serão limitadas fora do horário comercial ou nos finais de semana.



"Somos, é claro, uma empresa global que opera em vários fusos horários, mas quando nosso trabalho é distribuído à noite regularmente, de manhã cedo ou nos finais de semana, isso pode nos impedir de recarregar nossas baterias, e isso não é bom para vocês ou para o Citi ", argumentou.



Fraser, a primeira mulher a ser nomeada chefe de uma grande empresa de Wall Street, também incentiva seus funcionários a tirarem férias e dá o exemplo tirando alguns dias de folga no final de março.



No longo prazo, quando a pandemia se dissipar, o banco planeja oferecer novas formas de trabalhar. "A maioria dos funcionários em todo o mundo" estará no modo híbrido e poderá trabalhar em casa até dois dias por semana.



Algumas funções terão que ser desempenhadas no local, como as de funcionários de agências bancárias ou que trabalham em data centers, enquanto alguns cargos poderão operar totalmente em casa.



Essas novas diretrizes surgem dias depois que um documento de jovens funcionárias da Goldman Sachs foi postado nas redes sociais reclamando de longas horas de trabalho e alto estresse.



Muitas empresas se perguntam como se organizar após um ano de pandemia. A Microsoft, por exemplo, anunciou segunda-feira que, como o Citigroup, estava considerando uma modalidade híbrida para a maioria de seus funcionários antigos.



