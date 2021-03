Holanda prolonga até 20 de abril as restrições contra a covid

A Holanda vai prolongar até 20 de abril as restrições em vigor para lutar contra a pandemia da covid-19, que se agrava, embora irá reduzir em uma hora a duração do toque de recolher, anunciou nesta terça-feira (23) o primeiro-ministro, Mark Rutte.



"O número de contágios sobe de novo e volta a ter muita gente nos hospitais", explicou Rutte durante uma coletiva de imprensa.



"Atualmente essa é a realidade inquietante, por isso não podemos renunciar às medidas em vigor", que deveriam ser levantadas em 30 de março.



Porém, "é razoável mudar o toque de recolher, já que é verão (boreal)", explicou o chefe do governo holandês.



O início do toque de recolher será atrasado em uma hora. Passará para as 22h locais e seguirá em vigor até as 4h30.



Cafés, bares e restaurantes estão, portanto, fechados, exceto para delivery. As lojas "não essenciais" permanecerão fechadas, exceto com hora marcada.



A implementação do toque de recolher em janeiro gerou agitação na Holanda. Com pouco mais de 17 milhões de habitantes, o país registrou mais de 1,2 milhão de casos de coronavírus e 16.339 mortes.