Biden pede ao Congresso que legisle sobre armas de fogo após tiroteio no Colorado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta terça-feira (23) a proibição dos fuzis de assalto e pediu ao Congresso para regulamentar a posse de armas após o tiroteio em Boulder, no estado do Colorado.



"Não devemos esperar nem mais um minuto (...) peço aos meus colegas da Câmara de Representantes e do Senado para agir", disse o presidente, que passou várias décadas no Senado.



"Deveríamos proibir os fuzis de assalto e os carregadores de alta capacidade", pediu, lembrando que o Congresso conseguiu superar suas divisões e aprovou o veto desse tipo de arma por dez anos em 1994.



O presidente lembrou que era o então presidente da Comissão Judiciária quando essa reforma foi aprovada.



"Foi a lei que durou mais tempo. E reduziu esses massacres em massa. Deveríamos fazer isso de novo".



Um homem de 21 anos foi acusado nesta terça-feira de assassinato no tiroteio que matou 10 pessoas em Boulder, o segundo tiroteio em massa nos Estados Unidos em uma semana e que aumentou a pressão por maior controle sobre a posse de armas.