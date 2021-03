A Espanha suspenderá em 30 de março as restrições impostas desde o final de dezembro aos voos procedentes do Reino Unido - anunciou o governo nesta terça-feira (23), que manterá as limitações em relação a Brasil e África do Sul para prevenir as cepas originadas nestes países.



"A prolongação da restrição de voos se mantém com África do Sul e com Brasil, mas não com Reino Unido", declarou a porta-voz do governo espanhol, María Jesús Montero, em entrevista coletiva.