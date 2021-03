Justiça dos EUA nega novamente fiança a Ghislaine Maxwell, ex-colaboradora de Epstein

Ghislaine Maxwell, ex-colaboradora de Jeffrey Epstein e acusada de tráfico de menores nos Estados Unidos, permanecerá na prisão após ter a fiança negada pela terceira vez nesta segunda-feira (22).



Depois de buscar sem sucesso sua libertação em julho e dezembro de 2020, a filha do falecido magnata da mídia britânica Robert Maxwell ofereceu desta vez renunciar às suas nacionalidades britânica e francesa, para acalmar os temores entre os promotores de que ela pudesse se mudar para o estrangeiro para escapar da justiça americana.



Mas a juíza federal de Manhattan, Alison Nathan, decidiu que "nenhuma combinação de condições" poderia "razoavelmente" garantir que Maxwell compareceria ao tribunal se fosse solta antes de seu julgamento, que está marcado para começar em julho.



Ghislaine Maxwell, 59, continua denunciando as condições de sua prisão preventiva. No mês passado, ela alegou ter sofrido "abusos físicos" por guardas em sua prisão no Brooklyn.



Ela também denuncia o que considera vigilância excessiva, incluindo uma lâmpada que varre o teto de sua cela a cada 15 minutos à noite, devido aos supostos riscos de suicídio.



O financista Jeffrey Epstein, acusado de abusar sexualmente de dezenas de meninas menores de idade em suas luxuosas residências, foi encontrado enforcado em sua cela em agosto de 2019. A investigação concluiu que foi um suicídio e uma má gestão dos guardas responsáveis por ele na prisão de Manhattan onde estava preso.



Detida em julho de 2020 em New Hampshire, um estado no nordeste dos Estados Unidos, após vários meses fugindo, Ghislaine Maxwell é acusada de ter recrutado adolescentes para Epstein em várias cidades ao redor do mundo.



Maxwell enfrenta seis acusações, incluindo tráfico de menores e incitação à prostituição entre 1994 e 1997, e pode pegar prisão perpétua se for condenada.