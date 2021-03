Capital do Equador inicia plano para garantir abastecimento de água até 2050

A cidade de Quito, com cerca de 2,8 milhões de habitantes, inaugurou nesta segunda-feira (22) a fase inicial de um projeto hídrico em um terreno baldio andino na periferia que visa garantir o abastecimento de água até 2050.



O projeto, denominado Chalpi Grande, vai garantir "o abastecimento do líquido vital até 2050", quando se estima que a população da capital chegue a 3,3 milhões, afirmou o prefeito Jorge Yunda em cerimônia com a presença de representantes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), que financia 70% das obras.



Chalpi Grande engloba a captação de quatro nascentes que formam uma vazão aproveitável de 2,2 m3 por segundo e que por gravidade também põe em funcionamento uma hidrelétrica de quase 8 MW de potência.



Outras duas fases do projeto, que incluem a expansão de uma estação de tratamento de água potável e de uma linha elétrica até o nordeste de Quito, serão concluídas até o fim do ano.



O projeto hídrico, o mais importante dos últimos 25 anos para a capital do Equador, custará cerca de 100 milhões de dólares, dos quais US$ 70 milhões foram concedidos em 2017 pela AFD por meio de um crédito não soberano (sem garantia do Estado) com prazo de 20 anos.



"É um projeto de inovação financeira para a AFD e o Equador porque foi o primeiro a ser um empréstimo direto sem a garantia soberana do Estado", disse Nicolás Fornage, diretor da organização francesa na região andina, que inclui Bolívia, Colômbia e Peru.



Desde 2015, a AFD já emprestou cerca de 254 milhões de dólares ao Equador para programas de água e saneamento em vários municípios.



Segundo Fornage, a AFD mantém financiamentos de cerca de 700 milhões de dólares na zona andina, dos quais 510 se destinam a planos de água e saneamento, principalmente no Equador e na Bolívia.