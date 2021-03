Wall Street fecha em leve alta graças a recuperação de tecnológicas

A bolsa de Nova York fechou no azul nesta segunda-feira (22), impulsionada por uma recuperação do setor tecnológico.



O Dow Jones subiu 0,32% a 32.731,20 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 1,23% a 13.377,54 unidades e o S&P; 500 registrou um aumento de 0,70%, a 3.940,59 pontos.



As taxas de juros dos bônus do Tesouro a dez anos caíram 1,67%, longe do 1,74% de sexta-feira.



"As taxas recuaram e as ações tecnológicas se recuperaram. Isto se deve também à expiração dos contratos de opções", que ocorreu na sexta-feira "e que permitiu às ações se recuperarem", explicou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.



Sete de onze setores do S&P; 500 fecharam em alta, a começar pelas tecnologias da informação.



TESLA MOTORS



BANK OF AMERICA



CANADIAN PACIFIC RAILWAY



AMAZON.COM



GOLDMAN SACHS GROUP



APPLE INC.



J.P. MORGAN CHASE & CO



KANSAS CITY SOUTHERN