Petroleiros fazem greve em BH e exigem medidas anticovid

Os petroleiros de uma refinaria da Petrobras em Minas Gerais iniciaram nesta segunda-feira (22) uma greve para exigir maior proteção contra o coronavírus, em um momento em que o Brasil vive a fase mais crítica da pandemia.



A greve na Refinaria Gabriel Passos (Regap), localizada perto de Belo Horizonte, visa "defender a vida e os direitos da categoria", informou o Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais que acusou a estatal de "descaso em respeitar as medidas de segurança para conter a contaminação dentre da unidade".



O Brasil atravessa um momento de recrudescimento dramático de infecções, com registros diários que se aproximam de 3.000 mortes e um saldo total que deve alcançar a barreira dos 300.000 óbitos esta semana.



O afirma que a virulência da pandemia foi cruel com a Regap, que produz 150 mil barris por dia, embora não especificou quantas infecções já ocorreram na unidade.



Um porta-voz da Petrobras informou à AFP que a empresa não pode detalhar o balanço das infecções em uma determinada instalação.



De acordo com a imprensa, na semana passada havia mais de 100 infectados na Regap, onze dos quais necessitaram de internação.



O sindicato atribuiu o surto de contaminações em parte à "aglomeração excessiva" em função da contratação de funcionários externos pela Petrobras para a realização de trabalhos de manutenção, segundo o comunicado.



A Petrobras emprega mais de 2.000 trabalhadores temporários na refinaria, metade de sua força de trabalho, observou o UOL.



A petroleira defendeu sua gestão da pandemia.



"A Petrobras não tem medidos esforços para enfrentar a pandemia de covid-19", declarou a estatal em um comunicado. "Infelizmente, observa-se o aumento dos casos em todo o país e esse aumento de incidência da covid-19 no país tem reflexo também entre os colaboradores da Petrobras", acrescentou.



A empresa afirmou ter implementado "equipes de contingência" e que a greve não teve impacto na produção.



O Brasil enfrenta uma nova onda de contaminações de covid-19, atribuído em parte ao surgimento de uma variante local do vírus que é suspeita de ser mais contagiosa.



O presidente Jair Bolsonaro, que critica as medidas de isolamento para conter o vírus recomendadas por especialistas, está sob pressão para controlar a pandemia.



A falta de políticas nacionais de distanciamento social tem levado estados e municípios, e até empresas, a implementarem separadamente um mosaico de medidas.



A montadora alemã Volkswagen anunciou na última sexta-feira a suspensão da produção de suas quatro fábricas no Brasil por 12 dias a partir desta quarta-feira, devido ao recrudescimento da pandemia.