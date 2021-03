Suíça aprova vacina anticovid da Johnson&Johnson

O regulador de saúde suíço autorizou nesta segunda-feira (22) a vacina anticovid da Johnson & Johnson, que se junta aos imunizantes da e Moderna na confederação.



A agência farmacêutica suíça autorizou o uso dessa vacina de dose única, que pode ser armazenada em uma geladeira, para pessoas com mais de 18 anos de idade, segundo um comunicado.



Esta vacina tem eficácia de 64,2% em pessoas de 18 a 64 anos e de 82,4% em pessoas de 65 anos ou mais 14 dias após a vacinação.



Também permite prevenir as formas graves e críticas da covid-19 em quase 85%.



"Além disso, demonstrou funcionar bem na presença das mutações dominantes no Brasil e na África do Sul", observou.