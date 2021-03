Hungria autoriza segunda vacina chinesa contra a covid-19

A Hungria autorizou uma segunda vacina chinesa ainda não aprovada pelo regulador europeu, informou nesta segunda-feira a diretora-geral de Saúde, Cecilia Muller.



"Nos últimos dias, o Instituto Nacional de Farmácia (OGYEI) validou" o produto desenvolvido pela empresa chinesa CanSino Biologics, comercializado como "Convidecia", disse Muller.



Esta vacina recebeu uma autorização condicional de Pequim no mês passado, o que permitiu sua distribuição emergencial.



O imunizante se soma ao do laboratório chinês Sinopharm, que a Hungria se tornou o primeiro país da União Europeia (UE) a utilizar em fevereiro, assim como foi o caso da vacina russa Sputnik V.



Muller também mencionou a autorização dada à Covishield, versão da vacina do laboratório anglo-sueco AstraZeneca que é fabricada na Índia.



O primeiro-ministro Viktor Orban criticou o procedimento de validação e compra de vacinas da UE, que ele considera muito lento.



Para acelerar esse processo, seu governo assinou em janeiro um decreto que permite a aprovação de qualquer vacina que já tenha sido inoculada em mais de um milhão de pessoas ou aprovada em outro país "confiável".