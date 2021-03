O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse nesta segunda-feira (22) que "todas as opções permanecem abertas" no Afeganistão, enquanto os aliados esperam que os Estados Unidos decidam sobre um prazo de retirada.



O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, participará esta semana em Bruxelas de reuniões com os chanceleres da Otan.



Uma das questões críticas na agenda dessas reuniões é o futuro da missão da Aliança Atlântica com 9.600 homens no Afeganistão, depois que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou a um acordo com o Talibã para retirar as tropas em 1º de maio.



"Não há opções fáceis e, por enquanto, todas permanecem abertas. A situação de segurança está difícil e tomaremos as medidas necessárias para manter nossas tropas seguras", disse Stoltenberg em entrevista coletiva.



O presidente dos EUA, Joe Biden, está revendo esse acordo e disse na semana passada que seria "difícil" para Washington cumprir essa data.



Os aliados da Otan disseram que estão dispostos a ficar mais tempo no Afeganistão, se Washington decidir pelo mesmo.



Em virtude do acordo selado com Washington, o Talibã prometeu entrar em negociações de paz com o governo afegão, mas as negociações avançaram pouco e os combates pioraram, especialmente nas áreas rurais.



Os principais centros urbanos também estão passando por uma onda de ataques contra políticos, funcionários públicos, acadêmicos, ativistas de direitos humanos e jornalistas.