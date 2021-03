Putin critica atitude de confronto da UE

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, criticou nesta segunda-feira o que considera uma postura "de confronto" da União Europeia (UE) durante uma conversa telefônica com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a poucos dias de uma reunião do bloco.



"Vladimir Putin considerou que o estado das relações entre Rússia e UE não eram satisfatórios devido à posição pouco construtiva com frequência de confronto dos sócios europeus", afirmou o Kremlin em um comunicado divulgado antes da reunião, que deve aprovar novas sanções contra Moscou.



Pouco antes, durante uma reunião exibida na televisão, Putin chamou de "estranhas" as declarações de um alto funcionário europeu que afirmou que o continente não precisa da vacina russa Sputnik V.



"Não forçamos ninguém a fazer nada (...) mas nos perguntamos sobre os interesses que estas pessoas defendem, os das empresas farmacêuticas ou dos cidadãos europeus?", afirmou.



O comissário europeu Thierry Breton, responsável pelos aspectos industriais da produção de vacinas contra a covid-19 na UE, afirmou ao canal francês TF1 no domingo que os europeus "não precisarão em absoluto da Sputnik V" porque outros fármacos já foram autorizados.



O presidente russo afirmou que vai tomar a vacina contra o coronavírus na terça-feira.



Os líderes da UE se reunirão na quinta-feira e sexta-feira de forma virtual.