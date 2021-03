Principal índice despenca e Bolsa de Istambul suspende cotações

A Bolsa de Valores de Istambul suspendeu suas operações duas vezes, brevemente, nesta segunda-feira (22), depois da brusca queda de seu principal índice pela desvalorização da moeda turca, após a demissão do governador do Banco Central.



As negociações foram suspensas pela primeira vez por 35 minutos e retomadas às 7h30 GMT (4h30 em Brasília), depois de o principal índice cair 6,65%, de acordo com um mecanismo que prevê esta interrupção, em caso de fortes flutuações nos preços das ações.



Rapidamente, as negociações voltaram a ser interrompidas às 7h38 GMT, após outra queda de 7% do principal índice.



Nesta segunda-feira, a lira turca despencou quase 15% em relação ao dólar, depois que o presidente Recep Tayyip Erdogan demitiu o presidente do Banco Central, Naci Agbal, um ex-ministro das finanças bem conceituado pelos mercados.



Agbal, que ficou no cargo por cinco meses, foi demitido na sexta-feira por meio de um decreto presidencial. O motivo de sua saída não foi especificado, mas aconteceu dois dias depois que o Banco Central elevou bruscamente sua principal taxa de juros, para 19%.



Os mercados elogiaram a medida, tomada para combater a inflação.



Partidário de um forte crescimento alimentado por crédito mais barato, Erdogan sempre se opôs às altas taxas de juros.