Rússia lança foguete Soyuz com 38 satélites estrangeiros

A Rússia lançou nesta segunda-feira (22) de sua base em Baikonur, Cazaquistão, um foguete Soyuz com 38 satélites estrangeiros, após dois adiamentos por problemas técnicos.



A nave Soyuz-2.1a decolou às 6H07 GMT (3H07 de Brasília), de acordo com as imagens exibidas ao vivo pela agência espacial russa Roskosmos.



O foguete deve colocar em órbita 38 satélites procedentes de 18 países, entre eles Brasil, Coreia do Sul, Japão, Canadá, Arábia Saudita, Alemanha e Itália.



O lançamento estava previsto para sábado, e depois domingo, mas só aconteceu nesta segunda-feira.



O diretor da agência espacial russa, Dmitri Rogozin, afirmou que o primeiro adiamento foi provocado por um "pico de tensão" na rede detectado antes do lançamento.



O segundo foi motivado por uma "falha técnica", de acordo com a Roskosmos.