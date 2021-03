Mauritânia retoma relações diplomáticas com o Catar

A Mauritânia anunciou neste domingo (21) que restabeleceu as relações diplomáticas com o Catar, após tê-las rompido quatro anos atrás devido a uma crise entre Doha e seus vizinhos.



"Após intensos contatos nas últimas semanas, e com a benção do irmão sultanato de Omã, a Mauritânia e o Catar decidiram retomar suas relações diplomáticas", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em nota publicada pela Agência Mauritana de Informação.



O anúncio chega depois de um encontro entre o chefe da diplomacia da Mauritânia, Ismail Ould Cheikh Ahmed, e seu homólogo do Catar, o xeique Mohamed bin Abderrahman al Thani, realizado em Doha neste domingo.



Ambos os países "decidiram abrir as duas embaixadas o mais rápido possível", disse o comunicado.



A Mauritânia rompeu relações com o Catar em junho de 2017. Nouakchott seguiu os passos da Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Egito, Iêmen e Maldivas, que cortaram laços com o Catar, acusando-o de "apoiar" o terrorismo e agir às custas do Irã.



O Catar, boicotado desde então por quatro países árabes, incluindo três de seus vizinhos do Golfo, se reconciliou com eles durante uma cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) em 5 de janeiro na Arábia Saudita.



O GCC é formado por Catar, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Omã e Kuwait.