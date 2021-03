Trump lançará sua própria rede social, diz ex-assessor

Donald Trump planeja retornar às redes sociais em breve, usando "sua própria plataforma", após ser banido do Twitter e de outras mídias digitais, afirmou um ex-assessor do ex-presidente neste domingo (21).



"Acho que veremos o presidente Trump retornando às mídias sociais provavelmente em cerca de dois ou três meses", contou Jason Miller à Fox News.



"Isso vai redefinir completamente o jogo, e todos ficarão esperando e observando para ver o que exatamente o presidente Trump faz, mas será sua própria plataforma", disse Miller, que ocupou cargos importantes nas duas campanhas presidenciais de Trump.



O uso provocativo das redes sociais por Trump foi uma característica marcante de sua presidência. Ele atraiu 88 milhões de seguidores no Twitter e frequentemente usava tweets para atacar seus críticos e anunciar mudanças de equipe e medidas políticas significativas.



Porém, o Twitter suspendeu permanentemente sua conta @realDonaldTrump depois que ele a utilizou para encorajar seus apoiadores a participarem do comício que se transformou no violento ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro.



Trump também foi banido, temporária ou permanentemente, por outras plataformas importantes, incluindo Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat.



Desde que deixou Washington e voltou para seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, o ex-presidente se manteve relativamente discreto, emitindo ocasionalmente comunicados à imprensa.



Mas Miller disse que Trump esteve trabalhando duro. "Ele tem tido muitas reuniões poderosas em Mar-a-Lago com algumas equipes de gente que tem vindo", afirmou Miller. "Houve inúmeras empresas."



"Essa nova plataforma vai ser grande e todos o querem. Ele vai trazer milhões e milhões - dezenas de milhões de pessoas para essa nova plataforma", acrescentou.



Miller não forneceu outros detalhes, nem disse se estará pessoalmente envolvido.



Apesar da derrota de Trump em novembro para o democrata Joe Biden, ele continua influente no Partido Republicano e não descartou uma terceira candidatura à presidência em 2024.