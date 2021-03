Mais de 70 migrantes são socorridos no Canal da Mancha

Equipes de resgate francesas ajudaram 72 migrantes no Canal da Mancha quando se dirigiam, em dois barcos, para o Reino Unido, anunciou a prefeitura marítima neste domingo.



A Guarda Costeira foi alertada pela manhã de que vários barcos estavam em perigo na costa de Calais, no norte da França.



Um deles foi rebocado por uma patrulha francesa e as 38 pessoas a bordo foram levadas para Calais.



Enquanto isso, outros 34 migrantes foram resgatados pela Marinha da França e transferidos para Boulogne-sur-Mer, também no norte do país.



Todos os resgatados estavam bem e foram tratados pelos serviços de resgate e pela polícia de fronteira.



Desde o final de 2018, o número de travessias irregulares do Canal da Mancha aumentou consideravelmente.



Em 2020, ocorreram cerca de 9.500 dessas travessias, segundo a Guarda Costeira, quatro vezes mais que no ano anterior.



Seis pessoas morreram e três foram declaradas desaparecidas quando tentaram atravessar o Canal no ano passado, enquanto em 2019 foram registradas quatro mortes.