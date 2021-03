Primeiro tuíte completa 15 anos

"Estou criando minha conta Twttr", tuitou o fundador da plataforma, Jack Dorsey, em 21 de março de 2006, marcando o lançamento há 15 anos da rede social.



Este pequeno texto marcou o nascimento da plataforma que hoje conta com mais de 190 milhões de usuários por dia e goza de grande popularidade nos setores político, econômico e jornalístico.



Nestes 15 anos, o Twitter tornou-se um ator chave no setor de mídia social, embora não sem polêmica.



Uma das últimas ocorreu em janeiro, quando a plataforma decidiu deletar a conta do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma de suas principais ferramentas de comunicação e onde acumulava 88 milhões de seguidores, por incitação à violência, após a invasão do Capitol por seus seguidores.



A exclusão do chefe de Estado suscitou aplausos e críticas, sinal do complexo equilíbrio entre neutralidade, defesa da liberdade de expressão e moderação com que as plataformas devem trabalhar.



O CEO do Twitter, Jack Dorsey, defendeu sua decisão, mas admitiu que constituía um "fracasso" e um precedente "perigoso".



No início de março, o chefe da rede social, com sede em São Francisco, anunciou a venda deste primeiro tuíte, através de um link para o site "Valuables", onde os interessados podem enviar suas ofertas.



Comprar esta mensagem significa adquirir "um certificado digital do tuíte, único porque foi assinado e verificado pelo criador", explica o site de leilões, algo semelhante a um autógrafo.



Neste domingo, havia uma oferta de cerca de US$ 2,5 milhões para obtê-lo.



Twitter