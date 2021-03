Dezenas de detidos e policiais feridos em protesto contra confinamento em Londres

Pelo menos 36 pessoas foram presas e vários policiais ficaram feridos neste sábado (20) durante uma manifestação em Londres que reuniu milhares de pessoas contra o confinamento imposto devido à pandemia de covid-19, informaram as forças de segurança da capital inglesa.



A maioria foi detida por violar o confinamento, disse a polícia. Desde o início de janeiro, os habitantes da capital e de outras cidades estão proibidos de sair de casa, exceto para uma série de deslocamentos limitadas.



O protesto começou no Hyde Park ao meio-dia e continuou no centro de Londres. Mais tarde, um grupo de manifestantes voltou ao parque, onde lançou projéteis contra a polícia.



"Vários ficaram feridos como consequência desses ataques seletivos", afirmou em nota o subcomissário Laurence Taylor, que liderou as operações de manutenção da ordem. "É totalmente inaceitável e triste que os policiais que estão lá para nos proteger se tornem vítimas desses ataques violentos", acrescentou.



A polícia de Londres foi muito criticada na semana passada, após uma forte intervenção durante uma manifestação não autorizada em homenagem a uma jovem londrina cujo desaparecimento e morte chocaram o Reino Unido.



No sábado, cerca de 60 parlamentares britânicos assinaram um apelo lançado por associações de defesa dos direitos humanos, no qual afirmam que proibir as manifestações "é inaceitável e provavelmente ilegal".



As restrições contra o coronavírus estão em vigor na Inglaterra desde o início de janeiro. Diante de uma melhora na situação sanitária, o primeiro-ministro Boris Johnson prometeu flexibilizá-las e suspender o confinamento estrito no final do mês.