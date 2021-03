Nova manifestação no Canadá contra medidas sanitárias devido a covid-19

Mais de mil pessoas participaram de uma manifestação na tarde deste sábado (20), em Montreal, contra as medidas restritivas de combate à covid-19, informou uma fonte policial.



Aos gritos de "Liberdade!", os manifestantes caminharam pelas ruas da metrópole para denunciar as medidas implementadas para lutar contra a propagação do coronavírus em Quebec, uma das províncias mais afetadas do Canadá, verificou a AFP.



Desde o início de janeiro, Quebec impôs um toque de recolher noturno, algo sem precedentes no país a nível provincial desde a pandemia da gripe espanhola um século atrás.



Um manifestante disse à AFP que se opõe a "máscaras obrigatórias nas escolas" e "restrições que não fazem sentido". Outro afirmou que o governo está tentando "impor" a vacina.



Não houve feridos no protesto, segundo Jean-Pierre Brabant, porta-voz da polícia. No entanto, ele relatou três ataques à mão armada contra policiais. Três manifestantes foram presos e outros, que não usavam máscaras nem respeitavam o distanciamento social, foram multados.



Uma manifestação semelhante reuniu milhares de pessoas em Montreal no sábado passado. Outros protestos acontecem regularmente aos sábados em Toronto, a maior cidade do país.



Quebec registrou cerca de um terço dos 930 mil casos de coronavírus notificados no Canadá e quase metade das 22.600 mortes.