SOS Mediterranée resgata mais de 100 pessoas na costa da Líbia

A tripulação do "Ocean Viking", um navio-ambulância da SOS Mediterranée, resgatou neste sábado 106 pessoas, incluindo menores, na costa da Líbia, anunciou a ONG francesa em sua segunda missão de inverno (boreal).



A operação de resgate ocorreu no final da manhã deste sábado a 34 milhas náuticas (63 quilômetros) da costa da Líbia de um "bote de borracha em perigo", disse a associação, que tem sede em Marselha, no sul da França.



Havia 31 homens, 8 mulheres e 67 menores, 51 dos quais disseram estar desacompanhados, disse um funcionário à AFP, acrescentando que uma mulher perdeu a consciência durante a operação.



Na quinta-feira, o "Ocean Viking" já havia resgatado 10 pessoas, incluindo três crianças e um bebê que vomitavam constantemente devido à desidratação. Agora eles estão fora de perigo, acrescentou o funcionário.



Em sua primeira missão de inverno, em janeiro-fevereiro, o "Ocean Viking" resgatou cerca de 800 pessoas.



Existem atualmente dois navios de resgate em operação, e a ONG espanhola Open Arms disse no Twitter na quinta-feira que estava a caminho da "fronteira mais mortal do planeta".



VIKING



Twitter