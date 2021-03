Coalizão saudita realiza bombardeios contra avanço dos huthis no Iêmen

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita no Iêmen anunciou neste sábado (20) que lançou ataques aéreos para apoiar as forças pró-governo e conter um avanço dos rebeldes huthis na cidade de Marib, no norte do país.



Os bombardeios ocorrem um dia depois de um ataque com drones a uma refinaria de petróleo em Riade, reivindicada pelos huthis, e quando os rebeldes - apoiados pelo Irã - avançam em torno de Marib, tomando uma montanha estratégica.



A agência oficial de notícias saudita publicou imagens dos ataques aéreos da coalizão, dizendo que a ofensiva visava "frustrar a tentativa da milícia huthi de avançar sobre Marib via Kassara".



Kassara é uma das linhas de frente no noroeste da cidade de Marib, o último reduto do governo no norte.



A coalizão, que entrou no conflito do Iêmen em 2015 para defender o governo, disse que conseguiu destruir equipamentos militares dos huthis, incluindo tanques, e infligir "pesadas baixas".



A televisão Al Masirah, controlada pelos rebeldes, informou 38 ataques aéreos na região de Marib.



Um funcionário do governo confirmou à AFP que a coalizão havia lançado pelo menos 20 ataques.



A guerra civil entre as forças do governo e os rebeldes huthis começou em 2014. Desde fevereiro, os rebeldes pressionam para tomar Marib.