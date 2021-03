Adiado lançamento de foguete russo Soyuz com 38 satélites estrangeiros

O lançamento de um foguete russo Soyuz do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, que colocaria 38 satélites estrangeiros em órbita, foi adiado, anunciou a agência espacial russa Roskosmos neste sábado (20).



"O lançamento do foguete Soyuz-2.1a (...) com 38 satélites estrangeiros a bordo do cosmódromo de Baikonur foi adiado para uma data de reserva", informou Roskosmos em nota, sem especificar os motivos da decisão.



A decolagem estava marcada para este sábado às 06h07 GMT (03h07 de Brasília). O foguete agora será lançado no mesmo horário no domingo, segundo a mesma fonte.



O chefe da Roskosmos, Dmitri Rogozin, explicou que o adiamento foi devido a uma "sobretensão" detectada antes do lançamento.



"Decidimos não arriscar", disse Rogozin à agência de notícias pública RIA Novosti.



O foguete deve colocar em órbita 38 satélites de 18 países estrangeiros, incluindo Brasil, Coreia do Sul, Japão, Canadá, Arábia Saudita, Alemanha e Itália.