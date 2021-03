Fenômenos luminosos e explosão são observados no céu de Cuba

Uma série de fenômenos luminosos seguidos de uma explosão no céu foram registrados na sexta-feira (19) no leste de Cuba, de acordo com o Serviço Sismológico Nacional, que explicou que poderiam ser devido à queda de um meteorito, sem informar sobre pessoas afetadas.



Às 22h06 (23H06 no horário de Brasília), "vários fenômenos luminosos foram registrados no céu. Conforme descrito pelas pessoas no local, uma luz vermelha e branca foi avistada seguida por uma forte explosão", disse o portal de notícias Cubadebate.



Enrique Arango Arias, chefe do Serviço Nacional de Sismologia, confirmou ao veículo oficial que "devido à natureza do fenômeno, provavelmente se tratou da queda de um meteorito".



O fenômeno foi registrado pela estação sismológica de Moa, localizada na província de Holguín.



Um meteorito que caiu em 1º de fevereiro de 2019 abalou vários municípios da província de Pinar del Río, no oeste do país, sem causar perdas humanas ou danos materiais.



Na ocasião, as autoridades disseram tratar-se de um meteorito do tipo pétreo, que possui uma liga de ferro e níquel, além de grande quantidade de silicato de magnésio.



Na cidade turística de Viñales caíram várias partículas de pedra, a maior delas com entre 20 e 30 centímetros.