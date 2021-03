Presidente da Turquia destitui chefe do Banco Central

O presidente do Banco Central da Turquia foi substituído pelo economista e político Sahap Kavcioglu, segundo decreto presidencial divulgado na noite desta sexta-feira. Naci Agbal, ex-ministro das Finanças, ocupava o cargo desde novembro, quando foi nomeado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan em meio à reformulação da equipe econômica.



A destituição foi anunciada um dia depois que o banco central aumentou bruscamente sua principal taxa de juros, a 19%, a fim de conter a inflação, que aumentou 15,6% em ritmo anual no mês passado. A medida havia sido recebida favoravelmente pelos mercados.



Erdogan se opõe a taxas de juros altas, por considerar que isso aumenta a inflação, indo de encontro às teorias econômicas.



Kavcioglu, nomeado após o fechamento dos mercados, será o quarto presidente do banco central turco desde julho de 2019. A lira turca se valorizou cerca de 15% frente ao dólar desde novembro, quando Agbal assumiu o cargo.