Novas doses da vacina Sputnik chegam à Argentina

Um carregamento de 330 mil doses da vacina Sputnik V, contra a Covid-19, chegou nesta sexta-feira à Argentina, enviado pela Rússia. O objetivo é avançar com o processo de imunização, que superou 3 milhões de doses aplicadas no país, de 44 milhões de habitantes.



Segundo a ministra da Saúde, Carla Vizzoti, o carregamento será distribuído entre as 24 províncias. A Argentina também aplica as vacinas Sinopharm e Covichield.



Após uma reunião de trabalho do Conselho Federal de Saúde (Cofesa), integrado por ministros provinciais, Carla ratificou a encomenda de 3 milhões de novas doses da vacina Sinopharm, cuja aquisição foi assinada na semana passada. "O objetivo é minimizar o impacto da mortalidade, o que se consegue vacinando as pessoas que correm mais risco de morrer", declarou a ministra, assinalando que se busca que "a maioria das pessoas receba a primeira dose o quanto antes, para reduzir a mortalidade".



Ante o forte aumento do número de casos na região e nos países vizinhos, e à "tendência de um aumento do número de casos" na Argentina, o governo argentino não recomenda viagens ao exterior que não sejam essenciais. "Não apenas pelo risco individual de adoecer, mas também pelo risco sanitário de trazer o vírus para o país e uma variante que possa causar mais complicações", advertiu a ministra.



A Argentina registrou hoje 8.160 novos casos e 113 mortos, superando 2,2 milhões de infectados e 54.476 óbitos no total.