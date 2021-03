Volkswagen do Brasil vai suspender produção por 12 dias por causa da covid

A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira (19) a suspensão, a partir da próxima quarta-feira e durante 12 dias, da fabricação de veículos em suas quatro fábricas no Brasil, devido à pandemia do coronavírus, que está na fase mais aguda no país.



"Com o agravamento do número de casos da pandemia e o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI nos estados brasileiros, a empresa adota esta medida a fim de preservar a saúde de seus empregados e familiares", informou a filial da automotiva alemã em um comunicado.



A medida foi adotada "em conjunto com os sindicatos locais" e vigorará entre 24 de março e 4 de abril, afirmou.



Nas fábricas, "só serão mantidas atividades essenciais" e os empregados da área administrativa "atuarão em trabalho remoto", acrescentou.



Três das quatro unidades da VW no Brasil ficam no estado de São Paulo, o mais industrializado do país, e outra no Paraná (sul).



O comunicado não informa quantos operários serão afetados pela decisão. Consultada pela AFP, a VW do Brasil destacou que não comunica o número de funcionários em áreas de produção, mas que o grupo conta com cerca de 15.000 trabalhadores.



O Brasil enfrenta uma violenta segunda onda da pandemia, com os hospitais de vários estados colapsados e uma campanha de vacinação ainda incipiente.



A média de mortes diárias em sete dias dobrou no último mês, passando de 1.039 em 19 de fevereiro para 2.173 na sexta-feira. O balanço desde a chegada da doença ao Brasil supera as 290.000 mortes.



Durante a primeira onda, as montadoras paralisaram suas linhas de montagem no Brasil, com queda de 99% da produção em abril do ano passado.



