As discussões entre os chefes da diplomacia chinesa e americana no Alasca foram "diretas, construtivas e úteis", declarou nesta sexta-feira (19) à agência de notícias chinesa Xinhua um alto diplomata chinês após cinco dias de reuniões.



O diálogo foi "direto, construtivo e útil, embora ainda haja divergências importantes entre ambas as partes", informou o mais alto funcionário do Partido Comunista chinês para a diplomacia, Yang Jiechi.