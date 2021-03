Defensora pública da UE dá razão a ONGs contra acordo com Mercosul

A defensora pública da União Europeia (UE), Emily O'Reilly, apoiou nesta sexta-feira (19) a posição de cinco ONGs que criticaram a Comissão Europeia por não ter publicado a tempo um relatório sobre o impacto ambiental do acordo comercial entre o bloco e o Mercosul.



"A UE projeta seus valores através de seus acordos comerciais. Fechar um acordo comercial antes de uma avaliação completa de seu impacto potencial corre o risco de minar esses valores e a capacidade do público para debater os benefícios do acordo", disse a funcionária irlandesa, no fim de uma investigação aberta em julho passado.



"Também corre o risco de fragilizar a capacidade dos parlamentos europeus e nacionais para debater plenamente o acordo comercial", acrescentou.



Portanto, O'Reilly pediu que essas avaliações sejam concluídas antes de qualquer acordo final durante as próximas negociações comerciais.



As organizações não-governamentais ClientEarth, Fern, Veblen Institute, The Nicolas Hulot Foundation e a International Federation for Human Rights exigiram saber o impacto do acordo nos âmbitos econômicos, sociais e ambientais.



"Não concluir a avaliação deste acordo expõe a UE a críticas de que não leva a sério todas as preocupações levantadas", destacou a defensora pública.



Concluído em junho de 2019 após vinte anos de negociações, o acordo comercial da UE com o bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai gerou uma onda de críticas, principalmente do setor agrícola e de ambientalistas.



Negociado pela Comissão Europeia em nome dos países da UE, o tratado não será aprovado definitivamente até que tenha sido aprovado pelos parlamentos de todos os Estados-membros.



No entanto, vários países - como França e Alemanha - demonstraram relutância sobre a aprovação, alegando fundamentalmente dúvidas sobre o compromisso do Brasil na defesa do meio ambiente, especialmente após os incêndios na Amazônia.



Para desbloquear a aprovação, a UE sugeriu em janeiro uma declaração conjunta complementar sobre compromissos com o desenvolvimento sustentável, incluindo a redução do desmatamento na Amazônia.