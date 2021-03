Homem é acusado da morte de oito imigrantes nos EUA

As autoridades dos Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (18) acusações criminais contra um homem do Texas pela morte de oito imigrantes sem documentos que ele transportava em sua caminhonete. Eles morreram após o veículo bater em outro enquanto tentava fugir da polícia na segunda-feira.



Sebastian Tovar, de 24 anos, de Austin, Texas, foi acusado de conspiração para transportar imigrantes em situação irregular resultando em morte, informou o Departamento de Justiça.



O acidente ocorreu em meio a uma nova onda de migrantes que tentam entrar no país vindos do México e da América Central.



Segundo as autoridades, Tovar se recusou a parar quando agentes da polícia estadual tentaram detê-lo por excesso de velocidade perto da cidade fronteiriça de Del Rio, na segunda-feira.



Os policiais perseguiram a caminhonete por cerca de 80 quilômetros. Na fuga, o veículo chegou a alcançar os 160 quilômetros por hora, informou a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos em um comunicado.



Por fim, ele bateu de frente em outra caminhonete, matando oito de seus passageiros e ferindo duas pessoas no outro carro.



Com o tráfego congestionado no local do acidente, os policiais avistaram outra caminhonete carregada de migrantes e prenderam 12 deles. O veículo fazia parte da mesma operação de tráfico de pessoas, de acordo com o comunicado.



Se for condenado, Tovar pode pegar até prisão perpétua.