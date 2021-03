Super-heróis da Marvel voltam à TV com 'Falcão e o Soldado Invernal'

As aventuras dos super-heróis da Marvel terão continuidade nesta sexta-feira (19) com o início da transmissão pela Disney+ da série "Falcão e o Soldado Invernal".



A Marvel - adquirida pela Disney em 2009 - vai lançar semanalmente os seis episódios na plataforma de streaming do grupo, após o sucesso mundial alcançado em 2019 com o filme "Vingadores: Ultimato".



Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, disse estar convencido de que os fãs desse universo no cinema seguirão seus super-heróis favoritos em sua transição para a telinha, acelerada pela pandemia.



Os dois personagens, conhecidos pelos espectadores como Sam Wilson, o Falcão, e Bucky Barnes, o Soldado Invernal, tiveram papéis menores nos filmes da Marvel.



Como seu próprio nome de super-herói sugere, o Falcão pode voar graças a um mecanismo de asas, e a série começa com uma cena de ação aérea espetacular, cheia de efeitos especiais.



"Só porque é na TV não significa que não vá ser tão grande quanto poderia ser como um filme", defendeu Kevin Feige.



É a segunda vez que a Marvel coloca no ar uma série pela Disney+, após a excêntrica "WandaVision", aclamada pela crítica, mas cujo lugar na história global da franquia é enigmático.



"Falcão e o Soldado Invernal", que deveria ter estreado antes de "WandaVision", mas teve sua produção adiada, segue de forma mais direta "Vingadores: Ultimato", portanto, deve ser mais familiar para os fãs dos filmes.



Embora os detalhes da trama ainda não tenham sido revelados, Sam Wilson, interpretado pelo ator Anthony Mackie, sofre no primeiro episódio com a ausência do Capitão América, que parece ter transferido suas responsabilidades de super-herói para ele, entregando seu emblemático escudo.



Bucky Barnes (Sebastian Stan), por sua vez, faz terapia após suas experiências horríveis, mostradas no cinema.



Os personagens do universo da Marvel sofreram traumas que são fáceis de esquecer, considerando que "há portais brilhantes se abrindo, pessoas aplaudindo e um homem gigante socando um lagarto voador", brincou Kevin Feige.



"Mas eles sofrem as repercussões ao longo dos anos, e é [um tema] muito divertido de explorar" em uma série de seis horas, acrescentou.



