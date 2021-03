Caminhoneiros mantêm bloqueios de estradas no Peru

Com pedras e pneus em chamas, caminhoneiros em greve mantinham várias estradas do Peru bloqueadas pelo quarto dia nesta quinta-feira(18), exigindo a redução do preço do combustível.



"Para suspender a greve, é preciso chegar a acordos com o governo em pelo menos duas reivindicações do sindicato", disse Javier Marquese, presidente do Conselho Nacional de Transporte, à rádio RPP.



O ministro dos Transportes, Eduardo González, e dirigentes sindicais dos transportes se reúnem desde a terça-feira em busca de um acordo para encerrar a greve que começou na véspera.



Os motoristas protestam contra o aumento do combustível (diesel) em 40%. Exigem também a eliminação de impostos e do recente aumento dos pedágios.



Os líderes explicaram que um galão de diesel aumentou de US$ 2,9 para US$ 4,0 desde dezembro. Caminhões de carga bloqueiam, nos arredores de Lima, a principal via de acesso à capital peruana a partir do centro do país.



Em Arequipa (sul), motoristas colocaram contêineres de lixo nas estradas.



Outros bloqueios são realizados nas regiões de Cusco (sudeste) e Junín (centro).



Devido à greve dezenas de balões de oxigênio para pacientes com coronavírus foram transportados em helicópteros da polícia, informou o Ministério do Interior.



Algumas pessoas se atrasaram para a vacinação contra o coronavírus nos hospitais, informou a imprensa local.



"Peço ao sindicato dos caminhoneiros que tenha calma e serenidade, e que desobstrua as estradas porque de uma forma ou de outra hoje devemos chegar a um acordo final, para que não haja mais impedimentos ao livre trânsito em todo o país", disse o presidente interino Francisco Sagasti.



Os protestos acontecem a 26 dias das eleições presidenciais e legislativas de 11 de abril e em meio à pandemia de coronavírus.