EUA pede que entidades envolvidas no Nord Stream 2 se retirem 'imediatamente'

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, pediu nesta quinta-feira (18) a todas as entidades envolvidas no controverso projeto de gasoduto Nord Stream 2 entre a Rússia e a Alemanha que se retirem "imediatamente" ou enfrentarão sanções dos Estados Unidos.



O secretário de Estado afirmou em um comunicado que o governo de Joe Biden está "determinado a cumprir" a lei adotada em 2019 e prolongada em 2020 pelo Congresso americano, que prevê sanções.



"O Nord Stream 2 é um mau negócio - para Alemanha, para Ucrânia e para os nossos aliados e sócios da Europa Central e do Leste", afirmou Blinken, reiterando a conhecida oposição de Washignton a este gasoduto de 11 bilhões de dólares concebido sob o Mar Báltico.



Além disso, ele descreveu a obra como "um projeto geopolítico russo destinado a dividir a Europa e fragilizar a segurança energética europeia".



O Departamento de Estado "vigia os esforços para completar o gasoduto Nord Stream 2 e está avaliando informações sobre as entidades que parecem estar envolvidas", acrescentou.



Acusado por vários legisladores, especialmente republicanos, de não ter tomado ações que apliquem as medidas punitivas por lei, Blinken reiterou que os Estados Unidos "alertam que qualquer entidade envolvida no gasoduto Nord Stream 2 corre o risco de sanções americanas e deverá abandonar imediatamente o trabalho no gasoduto".