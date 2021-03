Itália retomará campanha de vacinação com AstraZeneca na sexta-feira

A Itália vai retomar na sexta-feira (18) sua campanha de vacinação contra a covid-19 com o produto da AstraZeneca, anunciou o primeiro-ministro Mario Draghi nesta quinta após a decisão do regulador europeu de considerar essa vacina "segura e eficaz".



"O governo italiano dá as boas-vindas às declarações da EMA (Agência Europeia de Medicamentos). O fornecimento da vacina AstraZeneca será retomado a partir de amanhã", disse Draghi em um comunicado.



"A prioridade do governo continua sendo a de realizar a maior quantidade possível de vacinações no menor tempo possível", explicou na nota.



Cerca de quinze países, entre eles a Alemanha, Espanha, França e Itália, suspenderam nesta terça-feira por precaução o uso da vacina AstraZeneca depois que foram registradas aparições de trombose sanguínea em pessoas vacinadas.



As autoridades desses países decidiram esperar a decisão da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que chegou à "conclusão científica" nesta quinta-feira de que é uma vacina "segura e eficaz", apesar de não descartar "definitivamente" um vínculo com problemas de coagulação excepcionais.



Segundo a Agência Italiana de Medicamentos (AIFA), após a decisão da EMA não há razões para suspender a vacinação, então a campanha será retomada na sexta-feira às 15h00 no horário local (11h00 em Brasília).



A Itália aplicou mais 7,2 milhões de doses da vacina desde o final de dezembro, mas apenas 2,2 milhões de pessoas receberam as duas doses, segundo dados do Ministério da Saúde.