Johnny Depp tenta novo julgamento contra jornal inglês

Os advogados de Johnny Depp tentaram, nesta quinta-feira (18), deslegitimar os depoimentos de sua ex-mulher, Amber Heard, para que os tribunais ingleses autorizem apelar depois que perderam um processo de difamação contra o tabloide The Sun.



A estrela de Hollywood processou o jornal por uma manchete de abril de 2018 se perguntando como a escritora britânica J.K. Rowling poderia aceitar esse "espancador de mulheres" no filme "Animais Fantásticos", um desdobramento do universo mágico de Harry Potter.



Querendo limpar sua reputação, Depp acabou expondo seus excessos de drogas e estilo de vida extravagante ao escrutínio público em um julgamento de alto risco em Londres.



Insatisfeito com a decisão, ele foi ao Tribunal de Apelações Britânico, mas este especificou em fevereiro que, para obter o direito a um segundo julgamento, ele teria que fornecer novos elementos.



Nesta quinta-feira, seus advogados defenderam que Heard, uma atriz e modelo de 34 anos, não havia dado todos os US$7 milhões que recebeu em compensação quando o casal se divorciou em 2017 para duas ONGs americanas, como disse ter feito.



A ação legal nos Estados Unidos mostrou que Heard entregou apenas parte, disse o advogado Andrew Caldecot, argumentando que, ao alegar o contrário, a ex-mulher de seu cliente "inclinou a balança" a seu favor "desde o início", usando uma imagem enganosa.



Nem Depp, nem Heard estiveram presentes na audiência de hoje, ao final da qual os magistrados disseram que anunciarão por escrito nos próximos dias se concordam com um novo julgamento.



- "Mentirosa compulsiva" -



Durante três semanas de audiências em julho, Depp lutou para provar que nunca havia batido em Heard, apesar do relacionamento violento do casal.



O protagonista de "Piratas do Caribe" garantiu que a frase do jornal inglês prejudicou sua imagem em Hollywood, colocando em risco sua carreira. Por esse motivo, ele processou o grupo editorial News Group Newspapers (NGN) e seu diretor executivo, Dan Wootton.



Após a decisão de novembro contra ele, o ator teve que desistir de seu papel como o vilão Gellert Grindelwad no próximo filme da série "Animais Fantásticos", que agora será interpretado pelo dinamarquês Mads Mikkelsen.



A NGN baseou sua defesa em 14 supostos casos de abuso de Heard por Depp, que entrou em detalhes durante o processo.



Os advogados de Depp, no entanto, fizeram um esforço para apresentar Heard como a violenta do casal e uma "mentirosa compulsiva" que havia inventado um caso contra o ator durante anos para impulsionar sua carreira.



Reconhecendo o abuso de drogas e álcool, o ator disse que em seus anos de casamento com Heard "não estava em condições" de machucá-la E que ele nunca havia tocado em uma mulher, uma afirmação apoiada pelos depoimentos escritos de suas ex-parceiras Vanessa Paradis e Winona Ryder.



Depp conheceu a atriz de "Aquaman" no set de Diário de um Jornalista Bêbado" em 2011 e eles se casaram em fevereiro de 2015. Se divorciaram dois anos depois e a atriz então falou de "anos" de violência "física e psicológica"