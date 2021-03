Dezenove mortos após consumo de tartaruga marinha em Madagascar

Ao menos 19 pessoas, entre elas nove crianças, morreram em Madagascar por uma intoxicação alimentar após comerem a carne de uma tartaruga marinha, um animal protegido, informaram fontes concordantes nesta quinta-feira (18).



Trinta e quatro pessoas estão hospitalizadas em Vatomandry, no leste da ilha, desde segunda-feira. Dez delas morreram, disse a agência de controle da segurança alimentar e sanitária, sem especificar se havia crianças entre os mortos.



A esse saldo de mortes somam-se nove crianças que morreram em casa depois de comer a carne da mesma tartaruga, disse o governador da região.



As autoridades de saúde da Grande Ilha pedem encarecidamente que não consumam tartarugas e outras 24 espécies de animais marinhos durante a temporada de calor.



Essas espécies se alimentam de algas que, de novembro a março, são tóxicas para quem consumir sua carne.



Todo ano nas áreas costeiras de Madagascar cerca de cinquenta famílias se intoxicam e frequentemente há mortes.



Em janeiro de 2018 oito pessoas morreram por intoxicação no norte do país, e outras oito no mês anterior.