Airbus lança estudo sobre emissões de avião comercial sem querosene

A Airbus e vários parceiros divulgaram um estudo sobre as emissões no voo de um avião comercial que usa 100% de Combustível de Aviação Sustentável (SAF), um passo essencial para reduzir o impacto ambiental da aviação.



O objetivo é "estudar os efeitos de um combustível 100% sustentável nas emissões e do rendimento dos aviões", disseram nesta quinta-feira (18) em uma declaração conjunta Airbus, o fabricante de motores Rolls Royce, o centro alemão de pesquisa aeroespacial DLR e o produtor do SAF Neste.



Um primeiro voo deste avião A350-900, equipado com motores Trent XWB, aconteceu em Toulouse e será acompanhado "por testes de emissões no voo que começarão em abril.



Um avião Falcon de DLR será usado para medir as emissões dos motores, incluindo o CO2, principal gás de efeito estufa.



Segundo eles, este é o "primeiro estudo deste tipo no mundo".



O primeiro voo de prova de um avião comercial que funciona com combustível 100% sustentável ocorreu em 2018 com um Boeing 777 de carga.



O setor aéreo estabeleceu o objetivo de reduzir suas emissões de CO2 em 50% para 2050 em relação ao seu nível de 2005.



Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), o SAF pode reduzir as emissões de CO2 em 80% em comparação com o querosene durante todo o seu ciclo de vida.



Atualmente, os aviões estão certificados para voar com 50% do SAF, que são biocombustíveis fabricados a partir de sementes oleaginosas, óleos reciclados, algas, açúcar e resíduos de madeira.



O setor espera ter a capacidade de voar com 100% de SAF em 2030.



