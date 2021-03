As autoridades chinesas afirmaram nesta quinta-feira que não farão concessões em termos de soberania e segurança em temas como Hong Kong ou a situação na região de Xinjiang, nas reuniões previstas com autoridades americanas no Alasca.



"A China não fará nenhuma concessão em temas que dizem respeito à soberania, segurança e interesses", afirmou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, ao advertir que qualquer pressão a respeito será "inútil".