Petróleo fecha em queda após relatório sobre reservas nos EUA

Os preços do petróleo fecharam ligeiramente em queda nesta quarta-feira (17), após um novo aumento das reservas comerciais de petróleo cru nos Estados Unidos.



O barril de Brent para o Mar do Norte para entrega em maio fechou a 68,00 dólares em Londres, em queda de 0,57% com base no fechamento de terça-feira.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega em março caiu 0,31% a 64,60 dólares.



As reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos aumentaram pela quarta semana consecutiva, embora o volume de aumento de estoques tenha diminuído à medida que a atividade das refinarias se recupera após o impacto da onda de frio polar de meados de fevereiro.



Segundo o relatório semanal da Agência de Informação sobre Energia (EIA), publicado nesta quarta-feira, as reservas de cru aumentaram 2,4 milhões de barris (mb) em 12 de março, situando-se a 500,8 mb.



Estes dados indicam que "o mercado começa a voltar à normalidade depois da disparada das reservas, provocada pela tempestade de neve no Texas", observou Bart Melek, da TD Commodities.



O mercado parece se preparar para um forte aumento da produção dos membros da Opep e seus aliados reunidos na Opep+.



"Para impedir um aumento brusco dos prelos no segundo trimestre, é provável que aumentem sua oferta a um nível maior do que a alta da demanda", avaliou Melek.



Isso poderia fazer com que "o mercado sofra pressões à baixa nas próximas semanas, de forma similar ao que aconteceu hoje" (quarta-feira), acrescentou.



