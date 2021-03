O Federal Reserve (banco central americano) sustentará a economia "pelo tempo que for necessário", afirmou nesta quarta-feira (17) seu presidente, Jerome Powell, destacando que os Estados Unidos ainda estão longe de se recuperar do impacto da pandemia.



"A economia está longe dos objetivos em termos de emprego e inflação, e será preciso tempo para que novos progressos substanciais sejam realizados", destacou Powell em coletiva de imprensa após a reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária (FOMC) da instituição.