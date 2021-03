Estados da UE acordam sanções contra a China por crise dos uigures

Os Estados-membros da União Europeia concordaram em sancionar a China pelas violações dos direitos humanos cometidas contra a minoria muçulmana uigur em Xinjiang, informaram fontes diplomáticas europeias nesta quarta-feira.



Quatro pessoas e uma entidade serão incluídas na lista de sanções da UE por violações dos direitos humanos, se a decisão for aprovada por unanimidade na reunião de chanceleres da União Europeia na próxima segunda-feira, em Bruxelas.



O embaixador chinês na UE, Zhang Ming, alertou Bruxelas sobre o risco de "confronto" com Pequim se sanções forem adotadas para denunciar violações dos direitos dos uigures em Xinjiang.



Os Estados-membros concordaram com um novo conjunto de sanções pelas violações dos direitos humanos que será submetido aos ministros na próxima segunda-feira.



Trata-se de um total de onze pessoas e quatro entidades de seis países, incluindo a China.



Os outros países-alvo são Rússia, Coreia do Norte, Líbia, Eritreia e Sudão do Sul, segundo fontes diplomáticas europeias.



A UE também quer punir os militares que tomaram o poder em Mianmar e que praticam uma repressão violenta.