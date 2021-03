Pássaro australiano 'está perdendo seu canto'

O Anthochaera phrygia, uma ave australiana em perigo, está perdendo sua capacidade de cantar, um sinal de que pode estar perto da extinção - alertou um grupo de cientistas nesta quarta-feira (17).



O rápido declínio desse pássaro-cantor significa que os filhotes não poderão aprender os chamados de acasalamento, se os adultos desaparecerem, de acordo com pesquisadores da Universidade Nacional da Austrália.



O Anthochaera phrygia macho tem um canto rico e uma complexa variedade de tonalidades nos hábitats mais populosos, mas se simplifica em outros lugares, descrevem os cientistas em um estudo publicado pela revista Proceedings of the Royal Society B.



Seu autor principal, Ross Crates, diz que essas descobertas são "um sinal de que o Anthochaera phrygia está à beira da extinção", porque a perda da capacidade de cantar reduz as possibilidades de acasalamento.



Os cientistas descobriram que 18 destes pássaros, em torno de 12% do total da população masculina, conseguem reproduzir apenas os sons de outras espécies, mas não os seus próprios.



"Essa falta de habilidade para se comunicar com sua própria espécie não tem precedentes no mundo animal", afirma o coautor do estudo Dejan Stojanovic.



Os cientistas esperam agora ensinar os pássaros em cativeiro a cantar como seus pares na natureza, com a ajuda de gravações. Existem apenas algumas poucas centenas deles em liberdade.