Petróleo fecha em queda por tomada de benefícios

Os preços do petróleo cru caíram nesta terça-feira (16) pela terceira sessão consecutiva, com a tomada de benefícios pelos investidores na falta de fatores que impulsionem um aumento dos preços tanto do lado da oferta quanto da demanda.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou a 68,39 dólares em Londres, em baixa de 0,71% com relação ao fechamento de segunda-feira.



Em Nova York, o barril de WTI para entrega em abril recuou 0,90%, a 64,80 dólares.



O mercado está em um compasso de espera antes do encerramento, na quarta-feira, da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que poderia gerar algum movimento no preço do dólar e, portanto, nos preços do petróleo, cotados em dólares.



Na quarta-feira será conhecido o relatório semanal de reservas da Agência americana de Informação sobre Energia (EIA).



