McConnell afirma que republicanos não terão 'entusiasmo' por aumento de impostos

O líder republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, afirmou nesta terça-feira, 16, que não haverá "nenhum entusiasmo" por parte de seu partido para o aumento de impostos no país para custear um plano de infraestrutura. Em entrevista ao Washington Post, o senador afirmou que o projeto é como um "cavalo de Troia", no qual serão incluídos "todos os aumentos de impostos" que os democratas pretendem.



Segundo o republicano, o "mesmo foi feito com o chamado plano contra a covid-19, que tinha apenas 1% para vacinas e 9% para trabalhadores da saúde", alegou sobre o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, aprovado recentemente como medida de resgate na pandemia, e que teria o restante sendo destinado a "outras coisas".