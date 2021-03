Escudo antimísseis de Israel pode interceptar foguetes e drones ao mesmo tempo

Israel revelou uma nova versão de seu escudo antimísseis Iron Dome, implantado nas fronteiras com Gaza, Líbano e Síria, que agora pode interceptar "simultaneamente" foguetes, mísseis e drones.



Em serviço por quase uma década, o "Iron Dome" é parte dos instrumentos que permitem a Israel manter um domínio militar sobre seus vizinhos.



Embora esta bateria antimísseis não consiga bloquear balões incendiários e outros projéteis lançados em altitudes muito baixas, agora pode conter mísseis e drones.



"O Iron Dome foi testado em uma variedade de cenários complexos (...) e interceptou drones, foguetes e salvas de mísseis simultaneamente", disse o ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, em um comunicado.



No início desta semana, Israel revelou o "Iron Sting", uma novo morteiro guiado a laser projetado - de acordo com seus projetistas - para atingir alvos em áreas urbanas com o mínimo de danos colaterais.