Policial de Londres comparece ao tribunal acusado de sequestro e assassinato de jovem

Um policial de um corpo de elite da polícia de Londres encarregado da proteção de missões diplomáticas compareceu nesta terça-feira (16) à Justiça, acusado de sequestro e assassinato da jovem executiva Sarah Everard, cujo desaparecimento comoveu o Reino Unido.



O policial Wayne Couzens, de 48 anos, compareceu por vídeoconferência a uma audiência de 25 minutos no tribunal criminal de Londres. Ele está em uma prisão de alta segurança no sudeste da capital.



O juiz decidiu mantê-lo em prisão preventiva e estabeleceu 9 de julho para a audiência em que Couzens deve se declarar inocente ou culpado antes do início do julgamento, marcado provisoriamente para 25 de outubro.



Couzens, membro da unidade de proteção diplomática da Polícia Metropolitana de Londres, falou apenas para confirmar seu nome e data de nascimento.



Na semana passada ele foi acusado do sequestro e assassinato de Sarah Everard, uma executiva de marketing de 33 anos que desapareceu na noite de 3 de março.



A jovem havia visitado alguns amigos em Clapham, no sul de Londres, e voltava para casa em Brixton, a cerca de 50 minutos a pé.



Seu corpo foi encontrado uma semana depois em uma floresta de Ashford, no sudeste da Inglaterra. A causa oficial de sua morte ainda não foi anunciada.



O seu desaparecimento gerou uma preocupação renovada com a segurança das mulheres em lugares públicos, e levou o governo de Boris Johnson a prometer medidas para melhorar a proteção.



Essas medidas incluem um maior financiamento para aumentar a iluminação pública e as câmeras de segurança e um aumento das patrulhas policiais à noite.



- "Isso tem que mudar!" -



A polícia de Londres é alvo de duras críticas devido à forma como dispersou uma vigília para Everard organizada em Clapham no sábado, apesar do confinamento contra a pandemia, na qual os policias empurraram e algemaram as jovens ali reunidas.



Nos últimos dias, as pessoas deixaram centenas de ramos de flores ao redor do Clapham Common Park, onde Sarah foi vista pela última vez.



A comoção ainda é muito forte nesta área do sul de Londres, que nesta terça-feira continua repleta de avisos de busca com o rosto sorridente da jovem.



O que aconteceu com ela "é algo que todas nós tememos quando voltamos para casa à noite", disse à AFP Elena Percival, de 35 anos, "emocionada e furiosa".



"Mais iluminação não vai resolver o problema. A violência machista está na nossa cultura", diz um cartaz colocado por Elena. Para ela, "a educação é a única maneira" de mudar as coisas.



"Isso tem que mudar! As pessoas estão fartas do status quo", diz Charlotte, de 43 anos, que não quis fornecer seu sobrenome.



Após o desaparecimento de Sarah Everard, as redes sociais foram inundadas com relatos de mulheres que expressavam sua sensação de insegurança e as estratégias usadas para evitar os assédios, desde pegar um atalho pelas ruas mais iluminadas até andar falando com alguém ao telefone.



"Quando volto para casa, tenho as chaves em mãos. Meu marido nem sabe disso", admite Charlotte. "Isso faz parte da nossa vida, mas não deveria", acrescenta.



Além da comoção pela morte de Everard, a intervenção policial de sábado aumentou o ressentimento.



"É inaceitável o que fizeram, prender as mulheres de uma forma tão brutal", denuncia Chloe San, uma fotógrafa de 30 anos que estava no local naquela noite. "Não confiamos mais neles", diz ela sobre a polícia.